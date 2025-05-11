Хто може вийти на пенсію в 50 років

Йдеться про жінок, які є матерями трьох і більше дітей. Саме багатодітні матері можуть претендувати на достроковий вихід на пенсію за умови виконання необхідних вимог, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До страхового стажу для пенсії можуть бути зараховані й періоди догляду за дітьми. Якщо мати не працювала, то час догляду до досягнення дитиною трирічного віку (за умови, що це було до 1 квітня 2004 року) зараховується на підставі свідоцтва про народження.

Для працюючих жінок після 1 січня 2004 року ці періоди включаються до стажу за умови, що мати отримувала допомогу по догляду за дитиною до 3 років.

З 1 січня 2005 року період догляду за дитиною зараховується до страхового стажу на основі даних із реєстру застрахованих осіб.

Зауважте! Жінки, які народили або всиновили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шести років, можуть отримати не лише дострокову пенсію, а й надбавку – пенсію за особливі заслуги перед Україною. Її розмір становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних, залежно від кількості дітей.