Новые правила получения пенсии за рубежом
С 20 марта порядок получения пенсий для украинцев за рубежом упростили, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Отныне пенсионеры могут получить свои выплаты на счет любого банка Украины, однако при условии прохождения физической идентификации. Такие требования установили для подтверждения того, что пенсионер за рубежом живой, и средства пенсии со своей карты получает именно он.
Способы идентификации:
- Лично обратиться в ближайшее украинское консульство и получить документ. Затем написать заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсий и вместе с документом отправить по почте в отделение ПФУ по месту регистрации;
- Удаленно авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис";
- Пройти идентификацию по видеосвязи через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom.
Какие документы нужны:
- Паспорт гражданина Украины;
- Справка с идентификационным кодом;
- Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;
- Документы о льготном характере работы (в случае оформления льготной пенсии);
- Справка о заработной плате за любые 5 лет до 30 июня 2000 года (по желанию);
- Документ, подтверждающий особый статус лица (при наличии);
- Свидетельство о браке (в случае смены фамилии).
Как впервые получить выплаты за рубежом
Украинцы, достигшие пенсионного возраста за рубежом, могут подать заявку онлайн с помощью электронного портала ПФУ.
Шаги оформления заявки:
- Войдите в свой кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП.
- Перейдите в раздел "Заявление на назначение пенсии".
- Заполните анкету (персональные данные, адресные данные, данные документов, удостоверяющих личность, контактные данные и т.д.).
- Прикрепите скан-копии необходимых документов.
- Подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте в электронном виде в Пенсионный фонд.
Важно! После отправки заявление обрабатывается в течение 10 дней. Отслеживать статус рассмотрения можно в личном кабинете на сайте ПФУ в разделе "Мои обращения".