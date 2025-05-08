Новые правила получения пенсии за рубежом

С 20 марта порядок получения пенсий для украинцев за рубежом упростили, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Отныне пенсионеры могут получить свои выплаты на счет любого банка Украины, однако при условии прохождения физической идентификации. Такие требования установили для подтверждения того, что пенсионер за рубежом живой, и средства пенсии со своей карты получает именно он.

Способы идентификации:

  • Лично обратиться в ближайшее украинское консульство и получить документ. Затем написать заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсий и вместе с документом отправить по почте в отделение ПФУ по месту регистрации;
  • Удаленно авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис";
  • Пройти идентификацию по видеосвязи через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom.

Какие документы нужны:

  • Паспорт гражданина Украины;
  • Справка с идентификационным кодом;
  • Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;
  • Документы о льготном характере работы (в случае оформления льготной пенсии);
  • Справка о заработной плате за любые 5 лет до 30 июня 2000 года (по желанию);
  • Документ, подтверждающий особый статус лица (при наличии);
  • Свидетельство о браке (в случае смены фамилии).

Как впервые получить выплаты за рубежом

Украинцы, достигшие пенсионного возраста за рубежом, могут подать заявку онлайн с помощью электронного портала ПФУ.

Шаги оформления заявки:

  1. Войдите в свой кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП.
  2. Перейдите в раздел "Заявление на назначение пенсии".
  3. Заполните анкету (персональные данные, адресные данные, данные документов, удостоверяющих личность, контактные данные и т.д.).
  4. Прикрепите скан-копии необходимых документов.
  5. Подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте в электронном виде в Пенсионный фонд.

Важно! После отправки заявление обрабатывается в течение 10 дней. Отслеживать статус рассмотрения можно в личном кабинете на сайте ПФУ в разделе "Мои обращения".