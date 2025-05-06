Почему в Нидерландах высокие пенсии

Согласно рейтингу Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, пенсионная система этой страны заняла первое место с оценкой 84,8 баллов из 100 возможных, передает 24 Канал.

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Пенсионная система Нидерландов базируется на трех основных компонентах:

Государственная базовая пенсия (AOW) : предоставляется всем гражданам после достижения пенсионного возраста.

: предоставляется всем гражданам после достижения пенсионного возраста. Обязательные профессиональные пенсионные фонды: охватывают большинство работников : охватывают большинство работников и обеспечивают дополнительные выплаты, зависящие от заработка.

: охватывают большинство работников и обеспечивают дополнительные выплаты, зависящие от заработка. Добровольные частные накопления: позволяют гражданам самостоятельно накапливать средства: позволяют гражданам самостоятельно накапливать средства на пенсию.

Такая система не только обеспечивает высокий уровень дохода после выхода на пенсию, но и является финансово устойчивой благодаря широкому охвату населения и эффективному управлению фондами.

Другие страны с высокими пенсиями

В рейтинге также выделяются:

Исландия : 83,4 баллов;

Дания : 81,6 баллов;

Израиль: 80,2 баллов.

По объему накопленных пенсионных активов лидируют: