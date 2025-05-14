Хто може вийти на пенсію в 45 років

Пенсії за вислугу років призначають окремим категоріям громадян, професії яких призводять до втрати фахової працездатності або придатності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До таких людей належать:

Військовослужбовці

Особи, які проходили службу в ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та інших силових структурах, можуть вийти на пенсію за вислугою років після 25 років служби.

Спортсмени

У 45 років на пенсію можуть вийти спортсмени зі стажем від 25 років і які перебували у складі збірних не менше 6 років.

Педагоги

Учителі та викладачі вишів можуть отримувати пенсію за вислугу років за умови не менше 25 років педагогічного стажу.

Працівники правоохоронних органів

Сюди входять поліцейські, співробітники СБУ, ДБР, які відпрацювали 25 років і більше.

Працівники ДСНС

Особам, які працювали в умовах високої небезпеки, передбачена можливість дострокового виходу на пенсію.

Авіатори

Право на дострокову пенсію мають чоловіки зі стажем від 25 років та жінки, які мають стаж від 20 років та працювали фахівцями у сфері авіації та льотно-випробувального складу.

Шахтарі та працівники важкої промисловості

Шахтарі та деякі інші категорії працівників, зайнятих у важких умовах, можуть виходити на пенсію в 45 років при наявності відповідного страхового стажу.

Медики

Громадяни, які працювали у сфері охорони здоров’я та соцзахисту можуть вийти на пенсію в 45 за наявності мінімум 25 років стажу.

Особи, які працювали в шкідливих умовах

Деякі категорії металургів, хіміків, атомників також мають право на достроковий вихід на пенсію за умови достатнього стажу.