Умови для виходу на пенсію за вислугу років

Раніше педпрацівники виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Проте зараз необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягти віку 55 років. Водночас зберегли право виходу на пенсію незалежно від віку вчителям, які в період до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж:

станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

До вислуги років також враховується робота:

в загальноосвітніх навчальних закладах, музичних, художніх школах на посадах вчителів, викладачів, вихователів, директорів, педагогів-організаторів;

в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, вихователів-методистів, музичних керівників, директорів (завідуючих), практичних психологів;

в позашкільних навчальних закладах на посадах художніх керівників, завідуючих, директорів та їх заступників, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи.

Який розмір виплат

У 2025 році пенсія за вислугу років для педагогів має свої обмеження згідно з чинним законодавством.

Сумарний розмір виплат (з урахуванням усіх надбавок, підвищень, доплат, індексацій, допомоги та пенсії за особливі заслуги перед державою) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для непрацездатних осіб. У грошовому еквіваленті це становить не більше ніж 23 610 гривень.

Важливо! Пенсія за вислугу років призначається лише після звільнення з посади, що дає право на таку пенсію. Якщо особа після призначення пенсії знову працевлаштовується на таку посаду, виплата пенсії припиняється до повторного звільнення.