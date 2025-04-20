Які діють доплати для вчителів у 2025 році

Згідно з чинним законодавством, усі доплати для вчителів розраховуються виходячи з розміру їхнього посадового окладу. У 2025 році базовий оклад для працівників першого тарифного розряду становить 3 195 гривень, передає 24 Канал із посиланням на "Про повну загальну середню освіту".

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Працівникам освітньої сфери в Україні передбачені різноманітні доплати, які нараховуються у відсотковому співвідношенні до посадового окладу:

Педагогічна діяльність

Класне керівництво – 20-25%;

Перевірка учнівських робіт – 10–20%;

Позакласна робота з учнями – 10-40%;

Робота в інклюзивних класах або групах – 20%.

Завідування та організаційна робота

Завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20%;

Завідування кімнатами зберігання зброї, тирами, музеями – 10-15%;

Завідування підрозділами освітніх установ – 25%;

Завідування навчально-методичними кабінетами, лабораторіями, спортивними залами – 10-15%;

Завідування бібліотеками, бібліотечними фондами – 5-15%.

Технічна підтримка

Обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15%.

Звання та наукові досягнення

Почесні, спортивні звання, наукові ступені – 15-30%;

Педагогічні звання, робота в спеціалізованих закладах освіти – 10-30%.

Цікаво! Міністерство освіти повідомляє, що вчитель першої категорії з усіма передбаченими доплатами та надбавками може розраховувати на орієнтовну заробітну плату в розмірі приблизно 13 900 гривень.