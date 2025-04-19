Хто має право на доплату

У 2025 році особам віком 65 років доплата до пенсії нараховується автоматично. Розмір пенсії в такому разі має відповідати одній умові, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо розмір пенсії менший за 40% від мінімальної зарплати, додаткових звернень до ПФУ не потрібно.

Водночас інші надбавки для цієї вікової категорії не передбачені. А от пенсіонери віком від 70 років і старше, як і раніше, отримуватимуть доплати залежно від віку:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років і старше – 570 гривень.

Зауважте! Пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, повинні отримувати не менше 40% від мінімальної заробітної плати. Оскільки з 2025 року "мінімалка" становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія для таких осіб має бути не нижчою за 3 200 гривень.