Какие действуют доплаты для учителей в 2025 году

Согласно действующему законодательству, все доплаты для учителей рассчитываются исходя из размера их должностного оклада. В 2025 году базовый оклад для работников первого тарифного разряда составляет 3 195 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "О полном общем среднем образовании".

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Работникам образовательной сферы в Украине предусмотрены различные доплаты, которые начисляются в процентном соотношении к должностному окладу:

Педагогическая деятельность

  • Классное руководство – 20-25%;
  • Проверка ученических работ – 10–20%;
  • Внеклассная работа с учениками – 10-40%;
  • Работа в инклюзивных классах или группах – 20%.

Заведование и организационная работа

  • Заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%;
  • Заведование комнатами хранения оружия, тирами, музеями – 10-15%;
  • Заведование подразделениями образовательных учреждений – 25%;
  • Заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами – 10-15%;
  • Заведование библиотеками, библиотечными фондами – 5-15%.

Техническая поддержка

  • Обслуживание компьютерной техники – 10-15%.

Звания и научные достижения

  • Почетные, спортивные звания, научные степени – 15-30%;
  • Педагогические звания, работа в специализированных учебных заведениях – 10-30%.

Интересно! Министерство образования сообщает, что учитель первой категории со всеми предусмотренными доплатами и надбавками может рассчитывать на ориентировочную заработную плату в размере примерно 13 900 гривен.