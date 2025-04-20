Какие действуют доплаты для учителей в 2025 году
Согласно действующему законодательству, все доплаты для учителей рассчитываются исходя из размера их должностного оклада. В 2025 году базовый оклад для работников первого тарифного разряда составляет 3 195 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "О полном общем среднем образовании".
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Работникам образовательной сферы в Украине предусмотрены различные доплаты, которые начисляются в процентном соотношении к должностному окладу:
Педагогическая деятельность
- Классное руководство – 20-25%;
- Проверка ученических работ – 10–20%;
- Внеклассная работа с учениками – 10-40%;
- Работа в инклюзивных классах или группах – 20%.
Заведование и организационная работа
- Заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%;
- Заведование комнатами хранения оружия, тирами, музеями – 10-15%;
- Заведование подразделениями образовательных учреждений – 25%;
- Заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами – 10-15%;
- Заведование библиотеками, библиотечными фондами – 5-15%.
Техническая поддержка
Обслуживание компьютерной техники – 10-15%.
Звания и научные достижения
- Почетные, спортивные звания, научные степени – 15-30%;
- Педагогические звания, работа в специализированных учебных заведениях – 10-30%.
Интересно! Министерство образования сообщает, что учитель первой категории со всеми предусмотренными доплатами и надбавками может рассчитывать на ориентировочную заработную плату в размере примерно 13 900 гривен.