Какие действуют доплаты для учителей в 2025 году

Согласно действующему законодательству, все доплаты для учителей рассчитываются исходя из размера их должностного оклада. В 2025 году базовый оклад для работников первого тарифного разряда составляет 3 195 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "О полном общем среднем образовании".

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Работникам образовательной сферы в Украине предусмотрены различные доплаты, которые начисляются в процентном соотношении к должностному окладу:

Педагогическая деятельность

Классное руководство – 20-25%;

Проверка ученических работ – 10–20%;

Внеклассная работа с учениками – 10-40%;

Работа в инклюзивных классах или группах – 20%.

Заведование и организационная работа

Заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%;

Заведование комнатами хранения оружия, тирами, музеями – 10-15%;

Заведование подразделениями образовательных учреждений – 25%;

Заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами – 10-15%;

Заведование библиотеками, библиотечными фондами – 5-15%.

Техническая поддержка

Обслуживание компьютерной техники – 10-15%.

Звания и научные достижения

Почетные, спортивные звания, научные степени – 15-30%;

Педагогические звания, работа в специализированных учебных заведениях – 10-30%.

Интересно! Министерство образования сообщает, что учитель первой категории со всеми предусмотренными доплатами и надбавками может рассчитывать на ориентировочную заработную плату в размере примерно 13 900 гривен.