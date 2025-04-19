Какой будет пенсия, если зарплата 8 тысяч

Для расчета будущей пенсии важно в формуле указать показатель средней зарплаты по стране за 3 года перед выходом на пенсию, передает 24 Канал.

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Формула для расчета пенсии выглядит так: средняя заработная плата × индивидуальный коэффициент заработной платы × коэффициент страхового стажа (1 год стажа = 1%).

Известно, что в 2024 году средняя заработная плата, по данным ПФУ, составляла 17 486,60 гривны. Таким образом, если лицо имеет 35 лет страхового стажа, а его зарплата составляет 8 тысяч гривен, то пенсия составит:

Индивидуальный коэффициент заработной платы: 8 000 / 17 486,60 = 0,45.

Коэффициент страхового стажа: 35 лет × 1% = 0,35.

Конечный результат будущей пенсии: 17 486,60 × 0,45 × 0,45 × 0 35 = 2 754,13 гривны.

Обратите внимание! Сумма расчета может меняться в соответствии с показателями каждого человека. Более точный расчет можно узнать на сайте ПФУ в личном кабинете, где можно воспользоваться пенсионным калькулятором.