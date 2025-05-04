Хто не зможе отримати десять пенсій одразу

Вони повинні були працювати на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років, та виходити на пенсію за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення" та Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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На виплату мають право працівники таких установ:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Зверніть увагу! Вони також повинні мати відповідний страховий стаж: для чоловіків – 35 років, а для жінок – 30 років.

Хто не зможе отримати десяти пенсій одразу

Згідно з чинним законодавством, десять пенсій не зможуть отримати люди, що відповідають подібним критеріям: