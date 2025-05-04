Хто не зможе отримати десять пенсій одразу
Вони повинні були працювати на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років, та виходити на пенсію за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення" та Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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На виплату мають право працівники таких установ:
- загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
- вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади.
Зверніть увагу! Вони також повинні мати відповідний страховий стаж: для чоловіків – 35 років, а для жінок – 30 років.
Хто не зможе отримати десяти пенсій одразу
Згідно з чинним законодавством, десять пенсій не зможуть отримати люди, що відповідають подібним критеріям:
- людина не досягла відповідного стажу на цій посаді;
- особа не була працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років;
- пенсіонер або пенсіонерка до цього часу не отримували інші пенсії.