Кто не сможет получить десять пенсий сразу
Они должны были работать на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, и выходить на пенсию по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении" и Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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На выплату имеют право работники таких учреждений:
- общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;
- высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения.
Обратите внимание! Они также должны иметь соответствующий страховой стаж: для мужчин – 35 лет, а для женщин – 30 лет.
Кто не сможет получить десять пенсий сразу
Согласно действующему законодательству, десять пенсий не смогут получить люди, отвечающие подобным критериям:
- человек не достиг соответствующего стажа на этой должности;
- лицо не было трудоустроено на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет;
- пенсионер или пенсионерка до этого времени не получали другие пенсии.