Условия для выхода на пенсию за выслугу лет

Ранее педработники выходили на пенсию за выслугу лет независимо от возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Однако сейчас необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь возраста 55 лет. В то же время сохранили право выхода на пенсию независимо от возраста учителям, которые в период до 1 января 2016 года уже имели педагогический стаж:

по состоянию на 1 апреля 2015 – не менее 25 лет и после этой даты:

с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года – не менее 25 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года – не менее 26 лет;

с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года – не менее 26 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года – не менее 27 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года – не менее 28 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 29 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 года или после этой даты – не менее 30 лет.

В выслугу лет также учитывается работа:

в общеобразовательных учебных заведениях, музыкальных, художественных школах на должностях учителей, преподавателей, воспитателей, директоров, педагогов-организаторов;

в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, воспитателей-методистов, музыкальных руководителей, директоров (заведующих), практических психологов;

во внешкольных учебных заведениях на должностях художественных руководителей, заведующих, директоров и их заместителей, руководители кружков, секций, студий и других форм кружковой работы.

Какой размер выплат

В 2025 году пенсия за выслугу лет для педагогов имеет свои ограничения согласно действующему законодательству.

Суммарный размер выплат (с учетом всех надбавок, повышений, доплат, индексаций, помощи и пенсии за особые заслуги перед государством) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц. В денежном эквиваленте это составляет не более 23 610 гривен.

Важно! Пенсия за выслугу лет назначается только после увольнения с должности, дающей право на такую пенсию. Если лицо после назначения пенсии снова трудоустраивается на такую должность, выплата пенсии прекращается до повторного увольнения.