У кого є право на дострокову пенсію за віком

Дострокова пенсія за віком це можливість для певних категорій громадян вийти на пенсію раніше за встановлений законодавством вік, повідомляє 24 Канал.

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Право на дострокову пенсію за віком у 2025 році мають:

жінки від 50 років зі стажем від 15 років, які виховали п’ять і більше дітей до 6 років або мають дітей з інвалідністю чи тяжкими хворобами;

чоловіки від 55 років зі стажем від 20 років за аналогічних умов щодо дітей;

особи з інвалідністю I групи або інвалідністю з дитинства I групи: чоловіки від 50 років (стаж від 15 років), жінки від 40 років (стаж від 10 років);

особи з низькорослістю: чоловіки від 45 років (стаж від 20 років), жінки від 40 років (стаж від 15 років).

Зауважте! Також закон передбачає інші категорії з правом на дострокову пенсію.

Як оформити пенсію достроково

Заяву на призначення пенсії подають до Пенсійного фонду. До неї необхідно додати такі документи:

Ідентифікаційний код. Документи про стаж і місце проживання. Медичні довідки. Свідоцтва про народження дітей, підтвердження їх виховання до 6 років, документи про інвалідність. Заява матері про згоду на пенсію батькові або підтвердження її відсутності (якщо йдеться про багатодітного батька чи дитину з інвалідністю). Інші документи на вимогою ПФУ.

Важливо! Розгляд заяви триває до 10 днів.