Як змінилася мінімальна пенсія після індексації

Мінімальна пенсія в Україні у 2025 році встановлена у розмірі 2 631 гривня. Втім у березні відбулася індексація пенсій для громадян, які вийшли на заслужений відпочинок до 31 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Індексація у березні проводилася з коефіцієнтом 1,115, у зв’язку з чим зросли мінімальні виплати для деяких пенсіонерів.

з 3 370 до 3 758 гривень (на 388 гривень) – для пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30-35 років;

з 2 980 до 3 323 гривень (на 343 гривень) – для громадян віком до 70 років зі страховим стажем 30-35 років та особам з інвалідністю І групи, незалежно від їхнього віку та страхового стажу;

з 3 240 до 3 613 гривень (на 373 гривень) – для українців віком від 70 років до 80 років, які мають стаж 30-35 років;

з 3 370 до 3 758 гривень (на 388 гривень) – для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, які мають страховий стаж 20-25 років;

з 2 725 до 3 038 гривень (на 313 гривень) – для пенсіонерів які не працюють, але отримують пенсію, незалежно від віку.

Важливо! Розмір пенсій у чоловіків із страховим стажем не менше 25 років та у жінок зі стажем не менше 20 років, які досягли віку від 75 до 80 років, у 2025 році становить не менше 3 613 гривень.

Які доплати до пенсій отримують пенсіонери у 2025 році

Мінімальна пенсія у 2025 році залежить не лише від віку й страхового стажу, а й від того, працює пенсіонер чи ні.

З квітня 2025 року в Україні індексували пенсію для працюючих пенсіонерів. Пенсійний фонд зробив перерахунок для 629 000 пенсіонерів, які продовжують працювати, врахувавши їхні оновлений страховий стаж.

Також українці старше 70 років мають право на щомісячні компенсаційні доплати, якщо розмір пенсії не досягає 10 340,35 гривні.

Надбавки складають:

до 300 гривень – людям віком від 70-75 років;

до 456 гривень – пенсіонерам віком від 75-80 років;

до 570 гривень – людям старше 80 років.

Варто знати! Перерахунки пенсій Пенсійний фонд провів без додаткових звернень громадян, за матеріалами пенсійних справ.