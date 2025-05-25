Чим підтвердити трудовий стаж до 2004 року

Трудовий стаж, набутий українцями до 2004 року, підтверджується переважно трудовою книжкою, яка є головним документом для цього, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо трудова книжка відсутня, для підтвердження трудового стажу враховують інші документи та дані. Зокрема, використовуються відомості з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також:

довідки, виписки з наказів, особові рахунки та відомості про зарплату, посвідчення;

довідки, виписки з наказів, особові рахунки та відомості про зарплату, посвідчення; а також характеристики, письмові трудові договори, угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що підтверджують періоди роботи.

Як підтвердити стаж, якщо людина працювала на ТОТ

Якщо у трудовій книжці є записи про роботу до 01.01.2004 з виправленнями або про діяльність на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, підтвердження такого стажу здійснює Комісія з питань підтвердження стажу роботи.