Чем подтвердить трудовой стаж до 2004 года

Трудовой стаж, приобретенный украинцами до 2004 года, подтверждается преимущественно трудовой книжкой, которая является главным документом для этого, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если трудовая книжка отсутствует, для подтверждения трудового стажа учитывают другие документы и данные. В частности, используются сведения из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также:

справки, выписки из приказов, лицевые счета и сведения о зарплате, удостоверения;

справки, выписки из приказов, лицевые счета и сведения о зарплате, удостоверения; а также характеристики, письменные трудовые договоры, соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, подтверждающие периоды работы.

Как подтвердить стаж, если человек работал на ВОТ

Если в трудовой книжке есть записи о работе до 01.01.2004 с исправлениями или о деятельности на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, подтверждение такого стажа осуществляет Комиссия по вопросам подтверждения стажа работы.