Сколько нужно оплатить страхового стажа для зачисления полного месяца

Так страховой взнос должен быть не менее 1 760 гривен, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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В фонде напомнили, что минимальный страховой взнос – это сумма, которая определяется расчетно, как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса (22%).

То есть, чтобы в страховой стаж был засчитан один полный месяц по договору о добровольном участии, должно быть уплачено не менее 1 760 грн (22% х 8 000 грн, где 8 000 грн – размер минимальной заработной платы),

– пишут в ПФУ.

Также в Пенсионном фонде отметили, что украинцам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме).

Обратите внимание! Так действие заключенных ранее договоров пролонгировано до 31 декабря 2025 года.