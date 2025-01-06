Кто из женщин может досрочно выйти на пенсию

Такое право предусмотрено тем украинкам, которые воспитывали детей с инвалидностью с детства, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Так критерии для досрочного выхода на пенсию для женщины в Украине:

возраст - не менее 50 лет; страховой стаж - не менее 15 лет; у ребенка есть статус ребенка-инвалида/инвалида с детства; есть подтверждение факта того, что ребенка до шести лет воспитывали в семье.

Как подать заявление на досрочный выход на пенсию

Женщинам нужно подготовить заявление и определенные документы, чтобы начать получать пенсионные выплаты в 50 лет:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы, где говорится о стаже (это может быть трудовая книжка, диплом об обучении, свидетельство о рождении);

если была изменена фамилия, то свидетельство о браке;

документы, где признается инвалидность с детства (выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии);

медицинское заключение медучреждения;

удостоверение получателя соцпомощи;

справка из органа, где назначают помощь, о периоде предоставления соцпомощи;

справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию заявительницы);

реквизиты банковского счета (для начисления денег через банк);

фото для пенсионного удостоверения (2,5х3 см).

Важно! Женщины должны подать заявление на досрочное назначение пенсии еще до наступления своего 50-летия, то есть за месяц до Дня рождения.