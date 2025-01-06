Как выросли расходы на пенсии
В 2024 году расходы на пенсионные и другие выплаты составили 821,5 миллиарда гривен, а это 75,2 миллиарда гривен больше чем за 2023 год, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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- Поэтому на выплату пенсий было направлено в 2024 году 736,4 миллиарда гривен, это на 9,6%, то есть на 64,4 миллиарда гривен, больше, чем в 2023 году.
- На выплату льгот и жилищных субсидий направлено 39,4 миллиарда гривен, что на 11,8% больше, чем в 2023 году, то есть на 4,2 миллиарда гривен.
Какая пенсия в Украине
По последним данным ПФУ, по состоянию на ноябрь 2024 года, общая численность пенсионеров составляла 10,3 миллиона человек. Это на 164 тысячи меньше, чем на начало года прошлого года.
- По состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии составлял 5 852 гривны. А с начала года выплата выросла на 8,7%.
- Ожидается, что рост потребительских цен за 2024 год будет выше 10%, а это приведет к падению реальных доходов, в том числе и пенсионеров.