Як зросли видатки на пенсії

У 2024 році видатки на пенсійні та інші виплати склали 821,5 мільярда гривень, а це 75,2 мільярда гривень більше аніж за 2023 рік, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відтак на виплату пенсій було спрямовано у 2024 році 736,4 мільярда гривень , це на 9,6%, тобто на 64,4 мільярда гривень, більше, ніж у 2023 році.

, це на 9,6%, тобто на 64,4 мільярда гривень, більше, ніж у 2023 році. На виплату пільг та житлових субсидій спрямовано 39,4 мільярда гривень, що на 11,8% більше, аніж у 2023 році, тобто на 4,2 мільярда гривень.

Яка пенсія в Україні

За останніми даними ПФУ, станом на листопад 2024 року, загальна чисельність пенсіонерів становила 10,3 мільйона осіб. Це на 164 тисячі менше, ніж на початок року минулого року.