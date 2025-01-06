Хто з жінок може достроково вийти на пенсію
Таке право передбачене тим українкам, які виховували дітей з інвалідністю з дитинства, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Так критерії для дострокового виходу на пенсію для жінки в Україні:
- вік — щонайменше 50 років;
- страховий стаж — щонайменше 15 років;
- у дитини є статус дитини-інваліда/інваліда з дитинства;
- є підтвердження факту того, що дитину до шести років виховували в сім’ї.
Як подати заяву на достроковий вихід на пенсію
Жінкам потрібно підготувати заяву та певні документи, аби почати отримувати пенсійні виплати у 50 років:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- документи, де йдеться про стаж (це може бути трудова книжка, диплом про навчання, свідоцтво про народження);
- якщо було змінене прізвище, то свідоцтво про шлюб;
- документи, де визнається інвалідність з дитинства (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
- медичний висновок медзакладу;
- посвідчення отримувача соцдопомоги;
- довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;
- довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);
- реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);
- фото для пенсійного посвідчення (2,5х3 см).
Важливо! Жінки мають подати заяву на дострокове призначення пенсії ще до настання свого 50-річчя, тобто за місяць до Дня народження.