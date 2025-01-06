Хто з жінок може достроково вийти на пенсію

Таке право передбачене тим українкам, які виховували дітей з інвалідністю з дитинства, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Виплата пенсій у 2024 році: на скільки ПФУ збільшив фінансування

Так критерії для дострокового виходу на пенсію для жінки в Україні:

вік — щонайменше 50 років; страховий стаж — щонайменше 15 років; у дитини є статус дитини-інваліда/інваліда з дитинства; є підтвердження факту того, що дитину до шести років виховували в сім’ї.

Як подати заяву на достроковий вихід на пенсію

Жінкам потрібно підготувати заяву та певні документи, аби почати отримувати пенсійні виплати у 50 років:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, де йдеться про стаж (це може бути трудова книжка, диплом про навчання, свідоцтво про народження);

якщо було змінене прізвище, то свідоцтво про шлюб;

документи, де визнається інвалідність з дитинства (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);

медичний висновок медзакладу;

посвідчення отримувача соцдопомоги;

довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;

довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);

реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);

фото для пенсійного посвідчення (2,5х3 см).

Важливо! Жінки мають подати заяву на дострокове призначення пенсії ще до настання свого 50-річчя, тобто за місяць до Дня народження.