Хто з жінок може достроково вийти на пенсію

Таке право передбачене тим українкам, які виховували дітей з інвалідністю з дитинства, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Так критерії для дострокового виходу на пенсію для жінки в Україні:

  1. вік — щонайменше 50 років;
  2. страховий стаж — щонайменше 15 років;
  3. у дитини є статус дитини-інваліда/інваліда з дитинства;
  4. є підтвердження факту того, що дитину до шести років виховували в сім’ї.

Як подати заяву на достроковий вихід на пенсію

Жінкам потрібно підготувати заяву та певні документи, аби почати отримувати пенсійні виплати у 50 років:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • документи, де йдеться про стаж (це може бути трудова книжка, диплом про навчання, свідоцтво про народження);
  • якщо було змінене прізвище, то свідоцтво про шлюб;
  • документи, де визнається інвалідність з дитинства (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
  • медичний висновок медзакладу;
  • посвідчення отримувача соцдопомоги;
  • довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;
  • довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);
  • реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);
  • фото для пенсійного посвідчення (2,5х3 см).

Важливо! Жінки мають подати заяву на дострокове призначення пенсії ще до настання свого 50-річчя, тобто за місяць до Дня народження.