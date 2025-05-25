Що потрібно для розрахунку пенсії
Для розрахунку пенсії використовується визначена Пенсійним фондом формула, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зараз ця формула така: П = Зп х Кс
Розшифровується вона так:
- П – розмір пенсії;
- Зп – заробітна плата, з якої було сплачено страхові внески протягом всього періоду трудової діяльності (мається на увазі середній дохід, з якого проводились відрахування у ПФУ);
- Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається індивідуально.
Для розрахунку коефіцієнта страхового стажу також є визначена формула: Кс = (См х Вс) / (100% х 12)
Вказані значення розшифровуються так:
- Кс – коефіцієнт страхового стажу;
- См – загальна сума місяців страхового стажу;
- Вс – оцінка страхового стажу, що визначається у відсотках (за період участі в солідарній пенсійній системі це значення складає 1%).
Водночас варто відзначити, що коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75. Це значення може бути більшим – 0,85, лише якщо:
- враховувати підземний стаж;
- та роботу зі списком №1.