Що потрібно для розрахунку пенсії

Для розрахунку пенсії використовується визначена Пенсійним фондом формула, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зараз ця формула така: П = Зп х Кс

Розшифровується вона так:

П – розмір пенсії;

Зп – заробітна плата, з якої було сплачено страхові внески протягом всього періоду трудової діяльності (мається на увазі середній дохід, з якого проводились відрахування у ПФУ);

Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається індивідуально.

Для розрахунку коефіцієнта страхового стажу також є визначена формула: Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Вказані значення розшифровуються так:

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – загальна сума місяців страхового стажу;

Вс – оцінка страхового стажу, що визначається у відсотках (за період участі в солідарній пенсійній системі це значення складає 1%).

Водночас варто відзначити, що коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75. Це значення може бути більшим – 0,85, лише якщо: