Як зросте мінімалка й прожитковий мінімум
У 2025 році уряд планував заморозити мінімалку на рівні 8 000 гривень на найближчі роки, проте прогнози змінилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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За його даними, проєкт документа містить макропрогноз Мінекономіки від середини квітня з такими цифрами:
Мінімальна зарплата:
- у 2026 році – 8 688 гривень;
- у 2027 році – 9 374 гривні;
- у 2028 році – 10 059 гривень.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб:
- у 2026 році – 3 288 гривень;
- у 2027 році – 3 482 гривні;
- у 2028 році – 3 667 гривень.
Якими будуть ВВП та інфляція
Номінальний ВВП:
- у 2026 році – 10 443,5 мільярдів гривень;
- у 2027 році – 11 920,9 мільярдів гривень;
- у 2028 році – 13 471,7 мільярдів гривень.
Індекс споживчих цін (інфляція):
- у 2026 році – 109,7%;
- у 2027 році – 107,1%;
- у 2028 році – 105,6%.
Курс гривні та долара
Середній курс гривні до долара США:
- у 2025 році – 43,3 гривні;
- у 2026 році – 44,7 гривень;
- у 2027 році – 45,2 гривні;
- у 2028 році – 45,6 гривень.
Курс гривні на кінець року:
- у 2025 році – 43,7 гривень;
- у 2026 році – 44,8 гривень;
- у 2027 році – 45,3 гривні;
- у 2028 році – 45,8 гривень.
Бюджетну декларацію уряд має схвалити до 1 червня, тому в документі можливі зміни.