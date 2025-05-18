Скільки отримують українці на "руки" при мінімалці

У 2025 році мінімальна оплата за годину становить 48 гривень. Відповідно, з повної суми заробітної плати утримують податки: 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпраці.



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Отже, з мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень утримують:

військовий збір складе 400 гривень;

ПДФО відповідно – 1 440 гривень.

Разом це становить 1 840 гривень, тож “чиста” мінімальна зарплата наразі у 2025 році дорівнює 6 160 гривень.