Сколько получают украинцы на "руки" при минималке

В 2025 году минимальная оплата за час составляет 48 гривен. Соответственно, с полной суммы заработной платы удерживают налоги: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.



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Итак, с минимальной зарплаты в размере 8 000 гривен удерживают:

военный сбор составит 400 гривен;

НДФЛ соответственно – 1 440 гривен.

Вместе это составляет 1 840 гривен, поэтому “чистая” минимальная зарплата сейчас в 2025 году равна 6 160 гривен.