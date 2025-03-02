Какие оклады и надбавки имеют учителя

Учителя могут рассчитывать на дополнительные выплаты за стаж, категорию, классное руководство и другие заслуги, передает 24 Канал со ссылкой на издание Новости.LIVE.

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Средняя зарплата учителя в Украине составляет примерно 13 000 гривен. Но именно благодаря дополнительным надбавкам и доплатам их доход может значительно увеличиться.

Среди обязательных доплат для учителей в 2025 году есть:

Доплата за выслугу лет. Она добавляется к должностному окладу в виде процента, который зависит от стажа работы. Например, при стаже более 3 лет – это 10%, более 10 лет – 20%, а более 20 лет – 30%.

Надбавка за престижность труда. Эта выплата может составлять от 5% до 30% от оклада, а ее конкретный размер определяет руководитель школы.

Другие надбавки учителям

Кроме этого, в 2025 году для педагогов, работающих в сложных условиях, введено дополнительную ежемесячную надбавку. Это стало возможным благодаря правительственному постановлению № 1286 от 8 ноября 2024 года.

Размер этой доплаты зависит от финансовых возможностей Государственного бюджета и назначается за работу в неблагоприятных условиях труда:

С 1 января 2025 года размер такой доплаты составляет 1 000 гривен в месяц без налоговой нагрузки.

в месяц без налоговой нагрузки. А уже с 1 сентября эта сумма возрастет до 2 000 гривен ежемесячно.

Расходы на эти выплаты предусмотрены бюджетной программой "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление доплат педагогическим работникам заведений общего среднего образования".

Обратите внимание! Кроме обязательных доплат, учителя могут рассчитывать и на премии. Их размер и условия предоставления определяет руководство школы на основании внутренних положений заведения. Премии обычно зависят от личного вклада педагога в общие результаты работы школы.