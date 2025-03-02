Які оклади та надбавки мають вчителі

Вчителі можуть розраховувати на додаткові виплати за стаж, категорію, класне керівництво та інші заслуги, передає 24 Канал з посиланням на видання Новини.LIVE.

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Середня зарплата вчителя в Україні становить приблизно 13 000 гривень. Але саме завдяки додатковим надбавкам і доплатам їхній дохід може значно збільшитися.

Серед обов'язкових доплат для вчителів у 2025 році є:

Доплата за вислугу років. Вона додається до посадового окладу у вигляді відсотка, який залежить від стажу роботи. Наприклад, при стажі понад 3 роки – це 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30%.

Надбавка за престижність праці. Ця виплата може становити від 5% до 30% від окладу, а її конкретний розмір визначає керівник школи.

Інші надбавки вчителям

Крім цього, у 2025 році для педагогів, які працюють у складних умовах, введено додаткову щомісячну надбавку. Це стало можливим завдяки урядовій постанові № 1286 від 8 листопада 2024 року.

Розмір цієї доплати залежить від фінансових можливостей Державного бюджету та призначається за роботу в несприятливих умовах праці:

З 1 січня 2025 року розмір такої доплати становить 1 000 гривень на місяць без податкового навантаження.

на місяць без податкового навантаження. А вже з 1 вересня ця сума зросте до 2 000 гривень щомісяця.

Видатки на ці виплати передбачено бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти".

Зауважте! Крім обов’язкових доплат, вчителі можуть розраховувати й на премії. Їхній розмір та умови надання визначає керівництво школи на підставі внутрішніх положень закладу. Премії зазвичай залежать від особистого внеску педагога у загальні результати роботи школи.