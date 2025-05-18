Когда может вырасти минимальная зарплата в Украине

В Раду подали законопроект, который предлагает повысить минимальную зарплату с 1 июля 2025 года. Также документ предлагает изменить правила ежемесячных выплат для отдельных категорий граждан, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен. В то же время инициаторы законопроекта хотят повысить ее до 10 800 гривен, чтобы приблизить сумму к реальному прожиточному минимуму, определенного Минсоцполитики.

Откуда возьмут средства на повышение минималки

Инициаторы законопроекта считают, что повышение минимальной зарплаты можно обеспечить за счет сокращения второстепенных расходов бюджета и роста его доходов. Изменения повлияют на размер ряда соцвыплат, но одновременно увеличат налоговую нагрузку для бизнеса.

Важно! В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.