Сколько идет с зарплаты в ПФУ
Размер взносов определен законом – это фиксированный процент от зарплаты пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата составляет 8 000 гривен и по состоянию на май 2025 года осталась без изменений.
От размера минимальной зарплаты зависит и сумма обязательных взносов в Пенсионный фонд. Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты.
В Пенсионном фонде объясняют: чтобы зачислился один месяц страхового стажа, нужно уплатить не менее этой суммы.
Заметьте! По состоянию на апрель 2024 года это 1 760 гривен (22% от 8 000 гривен). Если взнос будет меньше – месяц в стаж не учтут.