Скільки йде з зарплати у ПФУ

Розмір внесків визначено законом – це фіксований відсоток від зарплати пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата становить 8 000 гривень і станом на травень 2025 року залишилась без змін.

Від розміру мінімальної зарплати залежить і сума обов’язкових внесків до Пенсійного фонду. Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної зарплати.

У Пенсійному фонді пояснюють: щоб зарахувався один місяць страхового стажу, потрібно сплатити не менше цієї суми.

Зауважте! Станом на квітень 2024 року це 1 760 гривень (22% від 8 000 гривень). Якщо внесок буде меншим – місяць до стажу не врахують.