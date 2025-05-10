Де найбільша "мінімалка" у світі

Йдеться про Люксембург, де некваліфіковані працівники отримують щонайменше 2 637,79 євро на місяць або 15,25 євро за годину, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Ціна держави".

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А от кваліфіковані працівники отримують мінімальну зарплату щонайменше 3 165,35 євро на місяць (18,30 євро за годину).

До країн з високими мінімальними ставками також входять:

Австралія – 15,57 долара на годину (≈24,1 AUD);

– 15,57 долара на годину (≈24,1 AUD); Нідерланди – 14,06 євро на годину;

– 14,06 євро на годину; Ірландія – 13,50 євро на годину;

– 13,50 євро на годину; Німеччина – 12,82 євро на годину;

– 12,82 євро на годину; Велика Британія – 12,21 фунта (≈15,84 долара США на годину).

Для порівняння! У США федеральна мінімальна ставка залишається незмінною – 7,25 долара на годину.