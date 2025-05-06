Яка мінімальна зарплата в Україні без урахування податків

Станом на тепер, мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень. Тобто, це 48 гривень в годину, повідомляє 24 Канал ​​​​​з посиланням на Держпраці.

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Зверніть увагу! Відповідно до Бюджетної декларації 2025 – 2027 років, мінімальна зарплата в Україні не зростатиме до 2028 року.

Які податки потрібно платити з зарплати:

5% від зарплати складає військовий збір;

18% – ПДФО.

Відповідно, з мінімальної зарплати вирахування такі:

військовий збір – 400 гривень;

ПДФО – 1 440 гривень.

Тобто, загалом це – 1 840 гривень. Чиста мінімальна зарплата, при цьому, складає – 6 160 гривень.

Зауважте! ЄСВ сплачує роботодавець. Наразі цей внесок складає 22% від розміру зарплати – 1 760 гривень.