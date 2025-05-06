Какая минимальная зарплата в Украине без учета налогов

По состоянию на теперь, минимальная зарплата в Украине 8 тысяч гривен. То есть, это 48 гривен в час, сообщает 24 Канал ​​​​​со ссылкой на Гоструда.

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Обратите внимание! В соответствии с Бюджетной декларации 2025 – 2027 годов, минимальная зарплата в Украине не будет расти до 2028 года.

Какие налоги нужно платить с зарплаты:

5% от зарплаты – военный сбор;

18% – НДФЛ.

Соответственно, с минимальной зарплаты вычеты следующие:

военный сбор – 400 гривен;

НДФЛ – 1 440 гривен.

То есть, целом это – 1 840 гривен. Чистая минимальная зарплата, при этом, составляет – 6 160 гривен.

Заметьте! ЕСВ платит работодатель. Сейчас этот взнос составляет 22% от размера зарплаты – 1 760 гривен.