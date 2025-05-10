Где самая большая "минималка" в мире
Речь идет о Люксембурге, где неквалифицированные работники получают не менее 2 637,79 евро в месяц или 15,25 евро в час, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Цена государства".
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А вот квалифицированные работники получают минимальную зарплату не менее 3 165,35 евро в месяц (18,30 евро в час).
В страны с высокими минимальными ставками также входят:
- Австралия – 15,57 доллара в час (≈24,1 AUD);
- Нидерланды – 14,06 евро в час;
- Ирландия – 13,50 евро в час;
- Германия – 12,82 евро в час;
- Великобритания – 12,21 фунта (≈15,84 доллара США в час).
Для сравнения! В США федеральная минимальная ставка остается неизменной – 7,25 доллара в час.