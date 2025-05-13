Умови для виходу на пенсію у 2025 році

Право на призначення пенсії за віком визначають залежно від набутого страхового стажу при досягненні 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цьогоріч умови виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Яку пенсію отримуватиме українець з 21 роком стажу

Розмір пенсії визначають для кожного пенсіонера індивідуально. Він залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Нині пенсію можна вирахувати за єдиною формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

У випадку з 21 роком стажу коефіцієнт вийде 0,21. Тому якщо за основу розрахунку брати середню зарплату 19 430 гривень, то 19 340 × 0,21 = 4 080 гривень.

Важливо! Розмір середньої зарплати за березень 2025 року за даними ПФУ становить 19 430 гривень.