Які умови виходу на пенсію в 2025 році

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Хто може отримати 10 окладів при виході на пенсію та які умови

Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років – стаж не менше 32 років;

63 років – стаж 22-32 років;

65 років – стаж 15-22 років.

Яка пенсія передбачена українцю із зарплатою 10 000 гривень

Для обрахунку розміру пенсії в ПФУ розробили Пенсійний калькулятор. Тому, зважаючи на дані сервісу, пенсії на загальних умовах для чоловіків та жінок із зарплатою у 10 000 гривень різняться.

Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 3 600 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 4 130 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 4 550 гривень.

Для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 3 930 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 4 470 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 4 920 гривень.

Інший розмір пенсії матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар. Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.