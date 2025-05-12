Хто має право на 10 окладів

Скористатися цим правом можуть пенсіонери, що працювали на певних посадах та мають достатній стаж роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Перелік професій:

працівники дошкільних навчальних закладів усіх типів;

працівники позашкільних навчальних закладів;

працівники загальноосвітніх шкіл;

працівники музичних та художніх шкіл;

працівники військових загальноосвітніх установ;

працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

працівники професійно-технічних навчальних закладів;

працівники дитячих будинків;

працівники шкіл-клінік;

працівники дитячих трудових та виховно-трудових колоній;

працівники міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

працівники логопедичних пунктів та стаціонарів;

працівники дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх;

працівники бібліотек (завідуючі та бібліотекарі);

працівники дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень;

працівники в установах для виконання покарань;

працівники аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів;

працівники контрольно-аналітичних лабораторій;

працівники медико-соціальних експертних комісій та бюро судово-медичної експертизи;

працівники інтернатних закладів для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та престарілих.

Що потрібно для отримання 10 окладів

Для отримання 10 окладів у разі виходу на пенсію необхідно, щоб на момент досягнення пенсійного віку людина працювала в установах державної чи комунальної форми власності на посадах, що надають право на призначення пенсії за вислугу років.

Також при її призначенні перерахованим вище особам дозволяється підсумовування стажу за періоди роботи в установах охорони здоров’я, закладах освіти чи соціального захисту.

Для отримання цієї виплати слід надати такі документи:

трудову книжку;

довідку з місця роботи;

Зауважте! Виплата надається громадянам, які раніше не отримували пенсію й мають необхідний стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.