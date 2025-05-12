Хто має право на 10 окладів
Скористатися цим правом можуть пенсіонери, що працювали на певних посадах та мають достатній стаж роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Перелік професій:
- працівники дошкільних навчальних закладів усіх типів;
- працівники позашкільних навчальних закладів;
- працівники загальноосвітніх шкіл;
- працівники музичних та художніх шкіл;
- працівники військових загальноосвітніх установ;
- працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
- працівники професійно-технічних навчальних закладів;
- працівники дитячих будинків;
- працівники шкіл-клінік;
- працівники дитячих трудових та виховно-трудових колоній;
- працівники міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
- працівники логопедичних пунктів та стаціонарів;
- працівники дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх;
- працівники бібліотек (завідуючі та бібліотекарі);
- працівники дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень;
- працівники в установах для виконання покарань;
- працівники аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів;
- працівники контрольно-аналітичних лабораторій;
- працівники медико-соціальних експертних комісій та бюро судово-медичної експертизи;
- працівники інтернатних закладів для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та престарілих.
Що потрібно для отримання 10 окладів
Для отримання 10 окладів у разі виходу на пенсію необхідно, щоб на момент досягнення пенсійного віку людина працювала в установах державної чи комунальної форми власності на посадах, що надають право на призначення пенсії за вислугу років.
Також при її призначенні перерахованим вище особам дозволяється підсумовування стажу за періоди роботи в установах охорони здоров’я, закладах освіти чи соціального захисту.
Для отримання цієї виплати слід надати такі документи:
- трудову книжку;
- довідку з місця роботи;
Зауважте! Виплата надається громадянам, які раніше не отримували пенсію й мають необхідний стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.