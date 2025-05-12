Кто имеет право на 10 окладов
Воспользоваться этим правом могут пенсионеры, работавшие на определенных должностях и имеющие достаточный стаж работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Перечень профессий:
- работники дошкольных учебных заведений всех типов;
- работники внешкольных учебных заведений;
- работники общеобразовательных школ;
- работники музыкальных и художественных школ;
- работники военных общеобразовательных учреждений;
- работники высших учебных заведений I-II уровней аккредитации;
- работники профессионально-технических учебных заведений;
- работники детских домов;
- работники школ-клиник;
- работники детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний;
- работники межшкольных учебно-производственных комбинатов;
- работники логопедических пунктов и стационаров;
- работники детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних;
- работники библиотек (заведующие и библиотекари);
- работники детских клиник, поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров, домов ребенка, детских отделений;
- работники в учреждениях для исполнения наказаний;
- работники аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов;
- работники контрольно-аналитических лабораторий;
- работники медико-социальных экспертных комиссий и бюро судебно-медицинской экспертизы;
- работники интернатных учреждений для людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и престарелых.
Что нужно для получения 10 окладов
Для получения 10 окладов в случае выхода на пенсию необходимо, чтобы на момент достижения пенсионного возраста человек работал в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет.
Также при ее назначении вышеперечисленным лицам разрешается суммирование стажа за периоды работы в учреждениях здравоохранения, заведениях образования или социальной защиты.
Для получения этой выплаты следует предоставить следующие документы:
- трудовую книжку;
- справку с места работы;
Обратите внимание! Выплата предоставляется гражданам, которые ранее не получали пенсию и имеют необходимый стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.