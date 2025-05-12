Кто имеет право на 10 окладов

Воспользоваться этим правом могут пенсионеры, работавшие на определенных должностях и имеющие достаточный стаж работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Перечень профессий:

работники дошкольных учебных заведений всех типов;

работники внешкольных учебных заведений;

работники общеобразовательных школ;

работники музыкальных и художественных школ;

работники военных общеобразовательных учреждений;

работники высших учебных заведений I-II уровней аккредитации;

работники профессионально-технических учебных заведений;

работники детских домов;

работники школ-клиник;

работники детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний;

работники межшкольных учебно-производственных комбинатов;

работники логопедических пунктов и стационаров;

работники детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних;

работники библиотек (заведующие и библиотекари);

работники детских клиник, поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров, домов ребенка, детских отделений;

работники в учреждениях для исполнения наказаний;

работники аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов;

работники контрольно-аналитических лабораторий;

работники медико-социальных экспертных комиссий и бюро судебно-медицинской экспертизы;

работники интернатных учреждений для людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и престарелых.

Что нужно для получения 10 окладов

Для получения 10 окладов в случае выхода на пенсию необходимо, чтобы на момент достижения пенсионного возраста человек работал в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет.

Также при ее назначении вышеперечисленным лицам разрешается суммирование стажа за периоды работы в учреждениях здравоохранения, заведениях образования или социальной защиты.

Для получения этой выплаты следует предоставить следующие документы:

трудовую книжку;

справку с места работы;

Обратите внимание! Выплата предоставляется гражданам, которые ранее не получали пенсию и имеют необходимый стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.