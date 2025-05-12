Кто может выйти на пенсию в 45 лет
Речь идет в частности об определенном стаже и месте работы, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении".
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Например, украинские женщины могут выйти на пенсию по достижении 45 лет, если они:
- имеют не менее 15 лет страхового стажа;
- из этих лет труда не менее 7 лет 6 месяцев отработаны на тяжелых работах или во вредных условиях.
Обратите внимание! В то же время мужчины могут выйти на пенсию только после 50 лет. Требования к стажу у них тоже несколько иные: не менее 20 лет страхового стажа, и из них не менее 10 лет на указанных работах.
Кто еще имеет право выйти на пенсию в 45 лет?
Также на пенсию в 45 лет могут рассчитывать лица, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, и тому подобное. Они имеют возможность выйти на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы. Такую же возможность предоставляют работникам правоохранительных органов, работники ГСЧС и люди, которые работали в условиях высокой опасности.