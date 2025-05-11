Какой размер выплат по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают при наличии стажа от 1 до 15 лет, кроме случаев, когда инвалидность наступила вследствие травм, полученных во время срочной военной службы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Учительская пенсия: сколько получают педагоги за выслугу лет

Размер пенсии для лиц с инвалидностью II группы зависит от того, являются ли они трудоустроенными, а также исчисляется с учетом пенсии по возрасту. Такие лица должны получать не менее 90% от возрастной пенсии, но не менее:

  • 2 520 гривен – для неработающих;
  • 2 093 гривны – для тех, кто работает.

В каких случаях пенсия назначается по особым условиям

Существуют исключения из общего порядка назначения пенсии по инвалидности. Если человек приобрел инвалидность вследствие участия в боевых действиях, аварии на ЧАЭС или при других обстоятельствах, определенных законом, размер выплат рассчитывается по специальным правилам.