Какой размер выплат по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают при наличии стажа от 1 до 15 лет, кроме случаев, когда инвалидность наступила вследствие травм, полученных во время срочной военной службы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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