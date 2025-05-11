Какой размер выплат по инвалидности
Пенсию по инвалидности назначают при наличии стажа от 1 до 15 лет, кроме случаев, когда инвалидность наступила вследствие травм, полученных во время срочной военной службы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Размер пенсии для лиц с инвалидностью II группы зависит от того, являются ли они трудоустроенными, а также исчисляется с учетом пенсии по возрасту. Такие лица должны получать не менее 90% от возрастной пенсии, но не менее:
- 2 520 гривен – для неработающих;
- 2 093 гривны – для тех, кто работает.