Який розмір виплат по інвалідності
Пенсію за інвалідністю призначають за наявності стажу від 1 до 15 років, окрім випадків, коли інвалідність настала внаслідок травм, отриманих під час строкової військової служби, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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Розмір пенсії для осіб із інвалідністю II групи залежить від того, чи є вони працевлаштованими, а також обчислюється з урахуванням пенсії за віком. Такі особи мають отримувати не менше ніж 90% від вікової пенсії, але не менше:
- 2 520 гривень – для непрацюючих;
- 2 093 гривні – для тих, хто працює.