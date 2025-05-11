Який розмір виплат по інвалідності

Пенсію за інвалідністю призначають за наявності стажу від 1 до 15 років, окрім випадків, коли інвалідність настала внаслідок травм, отриманих під час строкової військової служби, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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