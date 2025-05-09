Хто з українців може вийти на пенсію у 45 років

Зокрема подібне право мають особи, що працюють у шкідливих умовах, передає 24 Канал з посиланням на статтю 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

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Таким чином жінки в Україні можуть вийти на пенсію після досягнення 45 років за таких умов:

за наявності не менше 15 років страхового стажу;

з них не менше 7 років 6 місяців повинні бути відпрацьовані на зазначених роботах.

Важливо! Чоловіки ж можуть вийти на пенсію лише після досягнення 50 років, і за наявності не менше 20 років страхового стажу, з яких не менше 10 років на зазначених роботах.

Пенсію за вислугу років

Також на пенсію у 45 років можуть розраховувати особи, які проходили службу в Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших силових структурах. Вони мають можливість вийти на пенсію за вислугою років після 25 років служби.

Також працівники правоохоронних органів (поліцейські, співробітники Служби безпеки України тощо), які відпрацювали 25 років і більше, можуть стати пенсіонерами у віці 45 років.

Зверніть увагу! До цього списку також входять працівники ДСНС та люди, які працювали в умовах високої небезпеки.