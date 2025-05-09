Хто з пенсіонерів має право на безкоштовну комуналку

Пенсіонери можуть скористатися правом на пільгу при оплаті комунальних послуг, а також при купівлі твердого пічного палива та скрапленого газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пільгою можуть скористатися пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості і працювали за спеціальностями:

педагогічний працівник;

працівник медицини;

фармацевт;

фахівець із захисту рослин;

бібліотекар;

працівник музею;

працівник закладу культури, освіти державної чи комунальної форми власності;

працівник сфери культури.

Пільга можлива лише в тому випадку, якщо за останніх півроку середній дохід сім’ї за місяць у розрахунку на одну людину не перевищував 4 240 гривень.

Як оформити пільгу

Заяву про надання пільги можна подати кількома способами:

Особисто в сервісному центрі ПФУ;

Через представника місцевих органів самоврядування;

Онлайн через вебпортал ПФУ;

Онлайн через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

Онлайн через Дію.

Необхідні документи:

Документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості;

Довідку про право на пільгу від органів освіти, охорони здоров’я, культури чи адміністрації організації, де працював пенсіонер (якщо установа ліквідована, довідку видає сільська чи селищна рада на основі трудової книжки).

Важливо! Пільгу надають на рік з моменту звернення, але вона поширюється тільки на самого пенсіонера, а не на членів його сім’ї.