Кто из украинцев может выйти на пенсию в 45 лет

В частности подобное право имеют лица, работающие во вредных условиях, передает 24 Канал со ссылкой на статью 13 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

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Таким образом женщины в Украине могут выйти на пенсию по достижении 45 лет при следующих условиях:

при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

из них не менее 7 лет 6 месяцев должны быть отработаны на указанных работах.

Важно! Мужчины же могут выйти на пенсию только после достижения 50 лет, и при наличии не менее 20 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет на указанных работах.

Пенсию за выслугу лет

Также на пенсию в 45 лет могут рассчитывать лица, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других силовых структурах. Они имеют возможность выйти на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы.

Также работники правоохранительных органов (полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины и т.д.), которые отработали 25 лет и более, могут стать пенсионерами в возрасте 45 лет.

Обратите внимание! В этот список также входят работники ГСЧС и люди, которые работали в условиях высокой опасности.