Какую максимальную пенсию позволяет закон

В Украине определена минимальная и максимальная пенсия, которую могут получать граждане, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Максимальный и минимальный размер пенсии связан с размером прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц:

минимальная пенсия – один прожиточный минимум (2 361 гривна);

максимальная пенсия – 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен).

Поэтому даже несмотря на большой стаж, пенсионер не будет получать надбавок, если его пенсия составляет 23 610 гривен.

Доплата за возраст

Одним из источников надбавок для пенсионеров является доплата за возраст. Ее ежемесячно могут получать украинцы с 70 лет. Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста:

по достижении 70 лет – 300 гривен;

по достижении 75 лет – 456 гривен;

после достижения 80 лет – 570 гривен.

Важно! Единственное условие для получения доплаты за возраст – пенсия, меньше 10 340 гривен.