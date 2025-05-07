Яку максимальну пенсію дозволяє закон
В Україні визначена мінімальна та максимальна пенсія, яку можуть отримувати громадяни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Важливо знати: ці пенсіонери будуть отримувати пенсію швидше
Максимальний та мінімальний розмір пенсії пов’язаний з розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:
- мінімальна пенсія – один прожитковий мінімум (2 361 гривня);
- максимальна пенсія – 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень).
Тому навіть попри великий стаж, пенсіонер не отримуватиме надбавок, якщо його пенсія становить 23 610 гривень.
Доплата за вік
Одним із джерел надбавок для пенсіонерів є доплата за вік. Її щомісяця можуть отримувати українці з 70 років. Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:
- після досягнення 70 років – 300 гривень;
- після досягнення 75 років – 456 гривень;
- після досягнення 80 років – 570 гривень.
Важливо! Єдина умова для отримання доплати за вік – пенсія, менша за 10 340 гривень.