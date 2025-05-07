Які умови виходу на пенсію в 2025 році

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років – стаж не менше як 32 рокти;

63 років – стаж 22 – 32 років;

65 років – стаж 15 – 22 років.

Як отримувати пенсію в 10 000 гривень

Для обрахунку виплат у ПФУ розробили Пенсійний калькулятор, тож порахуємо, яка зарплата має бути в українця для пенсії в 10 00 гривень.

Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – зарплата 26 080 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – зарплата 22 101 гривня;

за умови виходу на пенсію в 65 років – зарплата 20 061 гривня.

Для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – зарплата 30 426 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – зарплата 25 785 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – зарплата 23 405 гривень.

Інші вимоги для отримання пенсії в 10 000 гривень матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.