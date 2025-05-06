Які умови виходу на пенсію в 2025 році

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років – стаж не менше 32 років;

63 років – стаж 22-32 років;

65 років – стаж 15-22 років.

Яка буде пенсію при зарплаті 8 000 гривень

Для обрахунку розміру пенсії в ПФУ розробили Пенсійний калькулятор. Тому, зважаючи на дані сервісу, пенсії на загальних умовах для чоловіків та жінок із зарплатою у 8 000 гривень різняться.

Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 2 800 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 3 304 гривні;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 3 640 гривень.

Для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 3 144 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 3 576 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 3 936 гривень.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Важливо! Інший розмір виплати матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар.