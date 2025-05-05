Кому нададуть доплату за віком
На доплату за віком має право пенсіонер старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
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Ця надбавка надається за таких умов:
- якщо пенсіонер отримує саме виплату за віком;
- має загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі пенсія з усіма надбавками та доплатами).
Водночас варто відзначити, що у перший місяць ця доплата нараховується не повною мірою.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє ПФУ.
Зверніть увагу! Ця доплата нараховується автоматично, якщо особа відповідає визначеним критеріям.
Чи зросла доплата за віком
У 2025 році вікова доплата не зростала. Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років ця надбавка надалі складає – 300 гривень. Не змінилась ця виплата і для інших категорій:
- пенсіонери віком від 75 до 79 років включно можуть отримати доплату – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.