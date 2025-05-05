Кому нададуть доплату за віком

На доплату за віком має право пенсіонер старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

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Ця надбавка надається за таких умов:

якщо пенсіонер отримує саме виплату за віком;

має загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі пенсія з усіма надбавками та доплатами).

Водночас варто відзначити, що у перший місяць ця доплата нараховується не повною мірою.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! Ця доплата нараховується автоматично, якщо особа відповідає визначеним критеріям.

Чи зросла доплата за віком

У 2025 році вікова доплата не зростала. Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років ця надбавка надалі складає – 300 гривень. Не змінилась ця виплата і для інших категорій: