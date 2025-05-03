Вікові надбавки для пенсіонерів
З 70 років українці на пенсії можуть отримувати щомісячну надбавку, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:
- після досягнення 70 років – 300 гривень;
- після досягнення 75 років – 456 гривень;
- після досягнення 80 років – 570 гривень.
- Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень.
Важливо! Люди у віці від 70 до 74 років уже отримують доплату в розмірі до 300 гривень. Тому після досягнення 75 років сума фактичного збільшення становить 156 гривень і не додається (456-300=156).
Надбавка для 65-річних українців
Пенсіонери віком 65 років з повним страховим стажем не можуть отримувати пенсію нижче ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Тобто станом на 2025 рік пенсіонерам, які мають повний страховий стаж на момент призначення пенсії, після досягнення 65-річного віку не можуть платити менше ніж 3 200 гривень.
Розмір доплат становитиме різницю між 3 200 гривень та пенсією українця. Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної зарплати виконують після звільнення з роботи або припинення ведення бізнесу.
Такі вікові доплати до пенсії призначаються автоматично, тобто звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.